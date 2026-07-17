Katastrofalny pożar w Norwegii. Ponad 50 domów zmienionych w zgliszcza

RMF24

Ponad 50 domów zostało zniszczonych podczas pożaru w Drammen w południowej Norwegii. Policja ewakuowała setki osób, nie ma informacji o ofiarach.

Agencja Reutera informuje o ponad 50 zniszczonych domach w dzielnicy mieszkalnej Krokstadelva w Drammen, mieście położonym około 40 km na południowy zachód od Oslo.

Pożar rozprzestrzenił się w piątkowe popołudnie na osiedlu domów szeregowych. Ogień błyskawicznie przenosił się z jednego budynku na drugi. Strażakom akcję mocno utrudniał silny wiatr. Gęsty czarny dym spowił całą okolicę. W akcji gaśniczej uczestniczyły m.in. śmigłowce.

Nie ma doniesień o ofiarach ani osobach zaginionych. Według publicznego nadawcy NRK, jeden strażak doznał niegroźnych obrażeń, trafił do szpitala.

Według NRK, w okolicy słychać było eksplozje, co skłoniło władze do wydania nakazu ewakuacji setek mieszkańców.

Nie wiadomo na razie co było przyczyną pożaru ani gdzie dokładnie znajdowało się jego zarzewie.

Akcja strażaków jeszcze się nie zakończyła.