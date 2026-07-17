Katastrofalny pożar w Norwegii. Ponad 100 domów zmienionych w zgliszcza

RMF24

Ponad 100 domów zostało zniszczonych podczas pożaru w Drammen w południowej Norwegii. Policja ewakuowała setki osób, nie ma informacji o ofiarach.

Agencja Reutera informuje o ponad 100 zniszczonych domach w dzielnicy mieszkalnej Krokstadelva w Drammen, mieście położonym około 40 km na południowy zachód od Oslo.

Pożar rozprzestrzenił się w piątkowe popołudnie na osiedlu domów szeregowych. Ogień błyskawicznie przenosił się z jednego budynku na drugi. Strażakom akcję mocno utrudnia silny wiatr. Gęsty czarny dym spowił całą okolicę. W akcji gaśniczej uczestniczy m.in. sześć śmigłowców.

Według mojej wiedzy jest to największy pożar mieszkań w Norwegii od II wojny światowej. To katastrofa – ocenił dowódca akcji gaśniczej Frode Presthus.

Nie ma doniesień o ofiarach ani osobach zaginionych. Według publicznego nadawcy NRK, jeden strażak doznał niegroźnych obrażeń, trafił do szpitala.

Według NRK, w okolicy słychać było eksplozje, co skłoniło władze do wydania nakazu ewakuacji setek mieszkańców.

Nie wiadomo na razie co było przyczyną pożaru ani gdzie dokładnie znajdowało się jego zarzewie.

Ognia nadal nie udało się opanować i pożar rozprzestrzenia się w kilku kierunkach. Na miejscu pracuje ok. 80 strażaków, policja i Obrona Cywilna. Do akcji skierowano też jednostki z kilku okolicznych gmin oraz Oslo.

Władze Drammen powołały sztab kryzysowy oraz uruchomiły centrum dla ewakuowanych i ich rodzin. Premier Norwegii Jonas Gahr Stoere przekazał wyrazy współczucia ewakuowanym i wszystkim, którzy stracili domy.