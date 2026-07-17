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Katastrofalny pożar w Norwegii. Ponad 100 domów zmienionych w zgliszcza

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 17 lipca (22:13)

Ponad 100 domów zostało zniszczonych podczas pożaru w Drammen w południowej Norwegii. Policja ewakuowała setki osób, nie ma informacji o ofiarach.

Katastrofalny pożar w Norwegii. Ponad 100 domów zmienionych w zgliszcza
Norwescy strażacy w akcji, zdj. ilustracyjne. /Shutterstock

Agencja Reutera informuje o ponad 100 zniszczonych domach w dzielnicy mieszkalnej Krokstadelva w Drammen, mieście położonym około 40 km na południowy zachód od Oslo. 

Pożar rozprzestrzenił się w piątkowe popołudnie na osiedlu domów szeregowych. Ogień błyskawicznie przenosił się z jednego budynku na drugi. Strażakom akcję mocno utrudnia silny wiatr. Gęsty czarny dym spowił całą okolicę. W akcji gaśniczej uczestniczy m.in. sześć śmigłowców.

Według mojej wiedzy jest to największy pożar mieszkań w Norwegii od II wojny światowej. To katastrofa – ocenił dowódca akcji gaśniczej Frode Presthus.

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Nie ma doniesień o ofiarach ani osobach zaginionych. Według publicznego nadawcy NRK, jeden strażak doznał niegroźnych obrażeń, trafił do szpitala. 

Według NRK, w okolicy słychać było eksplozje, co skłoniło władze do wydania nakazu ewakuacji setek mieszkańców. 

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Nie wiadomo na razie co było przyczyną pożaru ani gdzie dokładnie znajdowało się jego zarzewie.

Ognia nadal nie udało się opanować i pożar rozprzestrzenia się w kilku kierunkach. Na miejscu pracuje ok. 80 strażaków, policja i Obrona Cywilna. Do akcji skierowano też jednostki z kilku okolicznych gmin oraz Oslo. 

Władze Drammen powołały sztab kryzysowy oraz uruchomiły centrum dla ewakuowanych i ich rodzin. Premier Norwegii Jonas Gahr Stoere przekazał wyrazy współczucia ewakuowanym i wszystkim, którzy stracili domy.

 

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Źródło: RMF24
Tagi: Norwegia pożary

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