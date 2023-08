Obywatel Słowenii zginął w rejonie miasta Kamnik na północy kraju. Dwóch Holendrów straciło życie w górach w regionie miasta Kranj, około 20 km na zachód od Kamnika. Zmarli prawdopodobnie na skutek rażenia piorunem - napisał "Delo".



Słowenia zwróciła się do Austrii o przyjmowanie rannych w szpitalu w przygranicznym Klagenfurcie. Minister spraw zagranicznych Tanja Fajon rozmawiała ze swoim austriackim odpowiednikiem Alexandrem Schallenbergiem, by omówić opróżnienie przez Austrię zbiorników wodnych na rzece Drawie, która płynie z Austrii do Słowenii. Fajon obawia się, że może dojść do przelania się jezior, co doprowadziłoby do kolejnych szkód w jej kraju.