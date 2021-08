Prototyp samolotu transportowego Ił-112W rozbił się we wtorek podczas lotu szkoleniowego pod Moskwą - podał dziennik "Kommiersant". Na pokładzie maszyny znajdowały się trzy osoby - wszystkie zginęły.

Do katastrofy doszło podczas próby lądowania w pobliżu lotniska w Kubince pod Moskwą. Samolot powstał w zakładach lotniczych w Woroneżu na zamówienie ministerstwa obrony Rosji i znajdował się na etapie prób.

Na portalach społecznościowych pojawiło się nagranie wideo, na którym widać płomienie pod prawym skrzydłem samolotu. Agencja RIA Nowosti, powołując się na źródło, podała, że zapalił się silnik.

Rostec powoła specjalną komisję do zbadania tego wypadku. Eksperci zakładają, że do katastrofy doszło albo w wyniku awarii technicznej, albo przez błąd pilota.

Ił-112W to lekki samolot transportowy, przeznaczony do przewozu i desantu żołnierzy, uzbrojenia, lekkiego sprzętu i ładunku o masie do 5 ton. Prototypowa maszyna przybyła w ostatnich dniach z Woroneża i miała być pokazana na międzynarodowym forum wojskowo-technicznym.

Samolot został zaprojektowany jeszcze w latach 90., ale wówczas projektu nie zrealizowano ze względu na brak funduszy. Dopiero w 2019 roku odbył się pierwszy lot tej maszyny.