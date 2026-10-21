Katastrofa francuskiego myśliwca. „Wyjątkowo gwałtowny przebieg”

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W pobliżu Nancy w północno-wschodniej Francji doszło do katastrofy francuskiego myśliwca Mirage 2000D. Co najmniej jedna osoba zginęła. Wojskowa maszyna rozbiła się podczas lotu szkoleniowego. Poinformowała o tym agencja AFP, powołując się na francuskie siły powietrzne.

Do katastrofy maszyny z bazy lotniczej Nancy-Ochey, należącej do eskadry 2/3 „Champagne”, doszło we wtorek około godz. 23 w pobliżu miejscowości Rogeville. Leży ona ok. 30 km na północny zachód od Nancy.

Jak podano w komunikacie francuskich sił powietrznych, około godziny 22:30 utracono łączność radiową i radarową z myśliwcem. Podejrzenie poważnego wypadku potwierdził głośny wybuch. Służby poszukują drugiego członka załogi.

Przyczyny wypadku nie są na razie znane, ale według przedstawicieli sił powietrznych - jak informują francuskie media - katastrofa miała wyjątkowo gwałtowny przebieg.