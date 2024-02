Co najmniej 9 osób zostało rannych w karambolu ponad 100 samochodów, do której doszło na oblodzonym odcinku drogi ekspresowej w mieście Suzhou na wschodzie Chin.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w piątek ok. 7 rano czasu lokalnego (północ w Polsce) na estakadzie biegnącej przez wschodnie przedmieścia miasta Suzhou położonego ok. 100 km od Szanghaju.





"Trzy osoby odniosły poważne obrażenia i zostały przetransportowane do szpitala, sześć innych doznało drobnych zadrapań" – poinformowała policja drogowa Suzhou Industrial Park na swoim koncie w mediach społecznościowych WeChat.

Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać dziesiątki rozbitych pojazdów. Impet z jakim samochody wjechały na siebie sprawił, że część z nich wylądowała na dachu poprzedzających ich pojazdy, a kilka z nich znalazło się w pozycji pionowej.

W sumie zderzyło się ponad 100 aut.