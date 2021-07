Co najmniej siedem osób zginęło w karambolu z udziałem 20 samochodów na autostradzie w środkowej części amerykańskiego stanu Utah - poinformowała miejscowa policja. Do spowodowanej przez burzę piaskową katastrofy drogowej doszło w niedzielę po południu czasu lokalnego.

Do miejscowych szpitali ambulansami i helikopterami przewieziono kilka rannych osób w stanie krytycznym - relacjonuje agencja AP.



Karambol został spowodowany przez burzę piaskową; silne wiatr, który unosił kurz i piasek, co ograniczało widoczność na drogach - poinformowała w komunikacie stanowa policja.



Do katastrofy doszło na międzystanowej autostradzie I-15, w okolicach miasta Kanosh położonego w środkowej części stanu, ok. 250 km na południe od stolicy Utah, Salt Lake City.