Skandal wokół szkockiego ministra finansów. Derek Mackay podał się do dymisji na kilka godzin przed przedstawieniem budżetu na nowy rok. Powodem są ujawnione przez media wiadomości, jakie Mackay wysyłał do 16-letniego chłopca. Pisał do niego na Facebooku i Instagramie. W ciągu sześciu miesięcy wysłał mu setki wiadomości.

