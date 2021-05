Na aukcji w Bostonie idą pod młotek listy prezydenta Johna F. Kennedy’ego, pisane do szwedzkiej kochanki. "Spędziłem z Tobą cudowny czas zeszłego lata. To jasne wspomnienie w moim życiu – jesteś cudowna i tęsknię za Tobą" – tak między innymi pisał w swoich listach John F. Kennedy. Na aukcję w Bostonie trafiły cztery z nich. Ich licytacja w internecie potrwa do 12 maja. Szacuje się, że listy mogą zostać sprzedane za 30 tysięcy dolarów.

