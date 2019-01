Trzej mężczyźni odpowiedzialni za wybuch w polskim sklepie w brytyjskim Leicester, usłyszeli wyrok dożywocia. Prawie rok temu w eksplozji zginęło pięć osób. Motywem sprawców miała być próba wyłudzenia ubezpieczenia. Według ustaleń prokuratury, zarządzający sklepem 34-letni Aram K. oraz jego dwaj przyjaciele, 37-letni Arkan A. i 33-letni Hawkar H. (żaden z nich nie jest obywatelem Polski), liczyli na to, że po wybuchu uda im się uzyskać 300 tys. funtów ubezpieczenia. Pieniądze miały pokryć przynoszone przez sklep straty.

Budynek w którym znajdował się polski sklep / Aaron Chown / PAP/EPA

Brytyjscy prokuratorzy podkreślają, że trzej mężczyźni działali z premedytacją i wiedzieli, że w mieszkaniu nad sklepem znajdują się inne osoby. Jeden rozlał w piwnicy 26 litrów paliwa, które potem podpalił. I to było przyczyną eksplozji.



33-letni Aram K. po wybuchu chętnie występował w mediach, opowiadał o tym, w jakim jest szoku i jak mu przykro z powodu śmierci ofiar. Mężczyźni zostali uznani za winnych w grudniu ubiegłego roku. W piątek usłyszeli wyroki dożywocia.



W eksplozji zginęła partnerka Arkana A., Viktorija Ijevleva. Zdaniem prokuratury, wiedzieli że zginie, ale sprawcy bali się, że kobieta ujawni ich plan. W mieszkaniu nad sklepem znajdowali się też: 48-letnia Mary Ragoobeer, jej dwaj nastoletni synowie Shane i Sean oraz 18-letnia dziewczyna jednego z nich, Leah Beth Reek. Mąż Ragoobeer, Jose, był w momencie eksplozji poza domem. Ich trzeci syn - Scotty - znalazł się pod gruzami. Udało się go uratować.



W Leicester mieszka ok. 330 tys. osób. Z czego - jak wynika z szacunków brytyjskiego biura statystycznego (ONS) z 2017 roku - ok. 11 tys. to obywatele Polski.