Jest data wyborów Izraelu. Czy Netanjahu przetrwa?

RMF24

Wybory do Knesetu odbędą się 27 października. Jest to najpóźniejszy termin na zorganizowanie wyborów, na który pozwala izraelskie prawo. Według sondaży, koalicja Benjamina Netanjahu nie zdobędzie większości parlamentarnej i odda władzę. Partie opozycyjne mogą jednak nie udźwignąć sytuacji.

Przewodniczący komisji organizacyjnej izraelskiego parlamentu Ofir Kac poinformował w niedzielę, że wybory do Knesetu odbędą się 27 października 2026 r.

„Obecna kadencja parlamentu ma trwać do końca, a wybory zostały już wyznaczone na ustawowy termin 27 października i nie przewiduje się skracania kadencji Knesetu, nie ma potrzeby uchwalania ustawy rozwiązującej Kneset” - przekazała doradczyni prawna parlamentu Sagit Afik.

27 października to najpóźniejszy termin wyborów, na które pozwala prawo.

Izraelski parlament zatwierdził w środę projekt ustawy o samorozwiązaniu, co miało potencjalnie przyspieszyć kolejne wybory parlamentarne o kilka tygodni. Projekt następnie trafił do komisji organizacyjnej Knesetu, a teraz musi zostać poddany głosowaniu. Do przyjęcia tego prawa potrzebnych jest 61 głosów w 120-osobowym parlamencie.

W Izraelu wybory parlamentarne powinny odbywać się co cztery lata, jednak przedterminowe głosowania zdarzają się często. Ostatnie wybory odbyły się w listopadzie 2022 roku.

Portal Times of Israel zwrócił uwagę, że jeśli do wyborów dojdzie w ustalonym w niedzielę dniu, to będzie to pierwszy raz od 40 lat, kiedy parlament zostanie wybrany w określonym ustawowo terminie. Ponadto, jeśli obecny skład Knesetu dotrwa do końca kadencji, to będzie to pierwszy raz od 50 lat.

Czy Netanjahu odda władze w Izraelu?

Izraelski premier Benjamin Netanjahu, który kieruje prawicową partią Likud wielokrotnie deklarował, że będzie ponownie kandydował.

W ostatnich wyborach w listopadzie 2022 r. jego partia otrzymała 32 mandaty i wraz z ugrupowaniami religijnymi oraz radykalnie nacjonalistycznymi utworzyła gabinet, który uznawany jest za najbardziej prawicowy i religijny rząd w historii Izraela.

Niecały rok później reputacja tego polityka jako gwaranta bezpieczeństwa została podważona, gdy 7 października 2023 roku Hamas zaatakował południe Izraela.

Od tego czasu sondaże pokazują, że koalicja Netanjahu nie zdobyłaby większości parlamentarnej. Istnieje jednak także możliwość, że partie opozycyjne nie zdołają utworzyć koalicji, co pozostawiłoby Netanjahu na czele rządu tymczasowego do czasu przełamania politycznego impasu.

Taka sytuacja miała już miejsce wcześniej. Przed wyborami w 2022 r. w Izraelu miała miejsce seria pięciu nierozstrzygniętych wyborów w ciągu niespełna czterech lat.

Głównym rywalem Netanjahu jest Naftali Benet, były współpracownik premiera, który odsunął go od władzy po wyborach w 2021 roku i sam został premierem.

Demonstracje przeciwników Netanjahu

Rządom Netanjahu towarzyszą demonstracje jego przeciwników.

Jeszcze przed wojną z Hamasem proponowana przez koalicję reforma sądownictwa wywołała największe w historii Izraela protesty. Podczas konfliktu odbywały się masowe wielotysięczne demonstracje na rzecz uwolnienia zakładników. Wielu spośród ich uczestników zarzucało premierowi upolitycznienie wojny i przeciąganie jej kosztem życia porwanych.

Protestują również ultraortodoksyjni Żydzi. Miesiąc temu tysiące z nich sparaliżowało w centra miast w środkowym Izraelu, protestując przeciwko aresztowaniu ich współwyznawców za odmowę służby wojskowej.

Ich odmowa służby wojskowej nie wynika jednak z moralnych obiekcji wobec wojen prowadzonych przez Izrael, lecz z przekonania, że ​​służba w wojsku osłabia ich wiarę i odciąga ich od jej zgłębiania. Protesty rozgniewanych młodych ultraortodoksyjnych mężczyzn stały się regularnym zjawiskiem w całym Izraelu.