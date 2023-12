Właściciel restauracji w Bordeaux został oskarżony o narażenie życia, sprzedaż skażonej lub toksycznej żywności oraz nieumyślne spowodowanie śmierci w związku z dochodzeniem wszczętym w sprawie 16 przypadków zatrucia jadem kiełbasianym. Jedna z osób zmarła.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Śledztwo trwa od września. W restauracji serwowano domowe sardynki w puszce, którymi zatruło się 16 klientów, głównie obcokrajowców. Wśród nich była 32-letnia obywatelka Grecji, która zmarła.

Dochodzenie ujawniło "różne naruszenia higieny sanitarnej przez kierownika zakładu, w szczególności w odniesieniu do przygotowywania domowych przetworów", które spowodowały, że w serwowanych sardynkach był jad kiełbasiany.



Właścicielowi restauracji grozi kara od dwóch do pięciu lat więzienia i grzywna w wysokości od 45 do 600 tys. euro.