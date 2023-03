Resort liczy, że porozumienie przyczyni się "do osłabienia wzajemnych stereotypów oraz pogłębienia kontaktów międzyludzkich".

Podkreślono, że - zgodnie z umową - będzie dochodziło do spotkań rówieśników z Polski i Izraela. Przyjeżdżający do naszego kraju będą także odwiedzali nie tylko miejsca pamięci związane z historią Holokaustu, ale program będzie obejmował nauczanie o polskiej historii i relacjach polsko-żydowskich.

"Ustalono, że obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa grup młodzieży - izraelskiej w Polsce czy też polskiej w Izraelu - będzie spoczywał na kraju goszczącym. Uzbrojona ochrona będzie mogła przebywać w kraju goszczącym tylko za jego zgodą" - podkreślono.

Młodzież izraelska tradycyjnie przyjeżdżała do Polski latem, by zwiedzić byłe niemieckie nazistowskie obozy w celu zdobycia wiedzy o Holokauście i uczczenia pamięci pomordowanych. Wyjazd ten od dawna uważany jest za kamień milowy w izraelskiej edukacji, a przed wybuchem pandemii co roku brało w nim udział ok. 40 tys. izraelskich uczniów.

Wycieczkom towarzyszyli zazwyczaj uzbrojeni oficerowie Szin Betu. Warszawa jednak stwierdziła, że funkcjonariusze nie mogą mieć broni.

W połowie czerwca zeszłego roku ministerstwo edukacji Izraela poinformowało o odwołaniu wyjazdów edukacyjnych do Polski dla uczniów szkół średnich. Ministerstwo uzasadniło swoją decyzję tym, że pojawiły się problemy, które uniemożliwiły "właściwe i bezpieczne informowanie uczniów podczas podróży".