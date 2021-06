Przywódca centrowej partii Jesz Atid, Jair Lapid poinformował prezydenta Izraela Reuwena Riwlina, że jest w stanie utworzyć większościowy rząd. Może to oznaczać odsunięcie od władzy rządzącego od 12 lat premiera Benjamina Netanjahu.

Benjamin Netanjahu / PAP/EPA/RONEN ZVULUN / POOL /

Deklaracja Lapida musi zostać zaaprobowana przez prezydenta oraz 14 czerwca uzyskać wotum zaufania w parlamencie.



Rząd jedności narodowej ma być utworzony przede wszystkich przez Lapida oraz szefa prawicowej Jaminy, Naftalego Beneta. Obaj politycy porozumieli się co do rotacyjnego sposobu sprawowania funkcji premiera i pierwszy szefem rządu zostanie Benet.



Do koalicji wejdzie osiem partii - prawicowych, centrowych i lewicowych - w tym po raz pierwszy w historii Izraela ugrupowanie reprezentujące ponad 20-proc. mniejszość arabską.