Irańska studentka skazana na śmierć za bluźnierstwo. Apel o powstrzymanie egzekucji

RMF24

W Iranie zapadł wyrok, który wstrząsnął opinią publiczną. 23-letnia studentka Nadżmeh Amini została skazana na karę śmierci za bluźnierstwo, którego miała się dopuścić w mediach społecznościowych. Informacje o wyroku przekazały organizacje broniące praw człowieka.

Amini została zatrzymana w styczniu tego roku w Meszhedzie – jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych dla szyitów w północno-wschodnim Iranie. We wrześniu sąd uznał ją za winną obrazy proroka Mahometa i orzekł najwyższy wymiar kary.

Szczegóły dotyczące treści postów, które uznano za bluźniercze, nie zostały ujawnione przez władze. Lokalny dziennik „Khorasan”, powołując się na słowa samej Amini, podał, że wpisy powstały po spożyciu grzybów halucynogennych w towarzystwie przyjaciół.

W poruszającym nagraniu z więzienia, przekazanym obrońcom praw człowieka, Amini apeluje: Pamiętajcie moje imię. Być może już nigdy nie będę mogła mówić. Ale dopóki żyję, mam nadzieję na jedno: że zanim sznur mnie zabije, zobaczę wolny i wyzwolony Iran.

Apel do społeczności międzynarodowej o pilną interwencję

Przedstawicielka Centrum Praw Człowieka w Iranie z siedzibą w USA, Bahar Ghandehari, wezwała społeczność międzynarodową do pilnej interwencji, by powstrzymać egzekucję. Potrzebujemy natychmiastowych działań, by ocalić życie Nadżmeh Amini – podkreśliła w rozmowie z agencją AFP.

To nie jedyny zarzut wobec młodej studentki. Sąd skazał ją także na 12,5 roku więzienia za rzekomy zamach na bezpieczeństwo narodowe. Według organizacji HRANA, irańska cyberpolicja namierzyła Amini po masowych protestach, które przetoczyły się przez kraj zeszłej zimy.

Wyrok wobec Nadżmeh Amini wywołał falę krytyki ze strony organizacji międzynarodowych oraz obrońców praw człowieka, którzy podkreślają, że kara śmierci za aktywność w internecie jest rażącym naruszeniem praw człowieka. Społeczność międzynarodowa z niepokojem obserwuje rozwój sytuacji, apelując o wstrzymanie egzekucji i zapewnienie sprawiedliwego procesu.