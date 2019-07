Tankowiec Stena Impero pod brytyjską flagą, przejęty przez Gwardię Rewolucyjną Iranu w cieśninie Ormuz, wcześniej uczestniczył w kolizji z łodzią rybacką - podała irańska agencja Fars, powołując się na oficjalne źródła.

Zobacz również: Nie ma kontaktu z załogą brytyjskiego tankowca przejętego przez Iran

Irańskie władze podały, że 23-osobowa załoga jednostki znajduje się w porcie Bandar Abbas i pozostanie na statku do końca śledztwa.

Tankowiec uczestniczył w wypadku wraz z irańską łodzią rybacką. Gdy łódź zaczęła wzywać pomocy, statek pod brytyjską flagą zignorował to - powiedział szef Portów i Organizacji Morskiej w prowincji Hormozgan w południowym Iranie Allahmorad Afifipour.



Stena Impero płynęła przez cieśninę Ormuz do Arabii Saudyjskiej. Według właściciela tankowca jednostka płynęła "ściśle przestrzegając zasad nawigacji i międzynarodowych regulacji".



Szef brytyjskiej dyplomacji Jeremy Hunt zagroził Teheranowi "poważnymi konsekwencjami" za przejęcie tankowca i zaznaczył, że postawa Iranu jest kompletnie nie do zaakceptowania.