Gdy świat śledzi wydarzenia w Ukrainie, największe mocarstwa szykują się do innego starcia. Niezwykle bogate złoża, strategiczne położenie i systematyczne topnienie pokrywy lodowej, co umożliwia coraz śmielszą żeglugę - to wszystko sprawia, że Antarktyda staje się strategicznym celem dla Rosji, Chin i USA. Do wyścigu dołączyć ma nieoczekiwanie Iran. Tamtejsze media informują, że okręty wojenne wysłane zostaną w kierunku mroźnego kontynentu już "w najbliższym czasie".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Przed kilkoma dniami do macierzystych portów powróciły irańskie okręty 86. floty, które jesienią ubiegłego roku wyruszyły w rejs dookoła świata. Pokonały 51 tys. kilometrów, bijąc tym samym rekord odległości, jaką irańska flotylla kiedykolwiek przepłynęła na wodach międzynarodowych. Celem wyprawy, jak sugerują izraelskie media, było przetestowanie zachowania się irańskich okrętów na zimnych wodach południowego Atlantyku. Irańskie media państwowe wprost piszą, że to przygotowanie do misji polarnej. "Obecność na Antarktydzie jest ważna z różnych aspektów naukowych, prawnych i politycznych, geostrategicznych i gospodarczych, a region ten w przyszłości będzie główną kwestią na arenie międzynarodowej" - powiedział Abolfazl Saleh, szef Instytutu Badań Nauk Morskich w irańskim Narodowym Instytucie Oceanografii, cytowany przez Tasnim, irańską agencję informacyjną powiązaną z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. "Teheran próbuje pokazać, że jest w stanie rozwinąć potęgę morską z dala od domu, ale ma niewielką marynarkę wojenną" - skomentował doniesienia z Teheranu izraelski dziennik "Jerusalem Post". Gazeta przypomina, że znaczenie irańskiej misji jest w dużej mierze tylko symboliczne. Bardziej niebezpiecznym i groźnym przeciwnikiem morskim wydaje się flota Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), która próbuje zdominować wody Zatoki Perskiej, podważając tam nawet obecność okrętów należących do USA. Licząca 14 mln km2 Antarktyda jest jednym z najważniejszych regionów strategicznych na świecie. 30 krajów posiada tam 70 ośrodków badawczych. Kontynent jest zasobny w złoża ropy, węgla kamiennego, żelaza, miedzi, srebra i wielu innych surowców. Zobacz również: Myśliwiec F-18 rozbił się w Saragossie

