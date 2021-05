Lotnictwo izraelskie dokonało w nocy z niedzieli na poniedziałek serii ataków na cele w Strefie Gazy - informują miejscowe źródła. Ataki potwierdziła armia izraelska. Hamas dokonał kolejnych ataków rakietowych na Izrael.

/ PAP/EPA/HAITHAM IMAD / PAP/EPA

Według obecnych w Gazie dziennikarzy zachodnich agencji prasowych, dziesiątki pocisków spadły na cele w różnych rejonach Strefy. Eksplozje wstrząsnęły stolicą Strefy - miastem Gaza poczynając od jego północnych aż po południowe dzielnice. Lokalne media informują o uszkodzeniu głównej linii przesyłowej energii elektrycznej zaopatrującej w energię prawie całą południową część miasta.

Zdaniem obserwatorów ataki były intensywniejsze, trwały dłużej i objęły szerszy obszar niż poprzednie. Dowództwo izraelskich sił lotniczych potwierdziło w krótkim komunikacie, że atakowane są "cele terrorystyczne" w Gazie.

Niewielka powierzchniowo Strefa Gazy jest zamieszkana przez ponad 2 mln Palestyńczyków, gęstość zaludnienia jest bardzo duża co powoduje, że ofiarami nalotów pada głównie ludność cywilna.



Podczas ataków z wcześniejszych 24 godzin, w ostatniej odsłonie konfliktu między Izraelem i rządzącym w Gazie radykalnym palestyńskim Hamasem, 42 Palestyńczyków poniosło śmierć, w tym rodziny z dziećmi. Trzy kilkunastopiętrowe budynki zawaliły się. W jednym z nich mieściły się biura zagranicznych mediów, w tym amerykańskiej agencji prasowej Associated Press.



Podkreśla się, że fala intensywnych ataków nastąpiła wkrótce po telewizyjnym wystąpieniu izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu, który powiedział, że działania wojenne w Strefie Gazy "na pełną skalę potrwają jeszcze pewien czas". Dodał, że przywódcy Hamasu muszą "zapłacić wysoką cenę" za ostrzał rakietowy Izraela.



Hamas również nasilił ataki rakietowe na terytorium Izraela. Jak informuje Associated Press syreny zawyły, ogłaszając alarm przeciwlotniczy, w rejonie położonego na południu Izraela mieście Beer Szewa. Jedna z rakiet uderzyła w synagogę w mieście Aszkelon na krótko przez wieczornymi modłami.



Działania obu stron konfliktu są - jak się ocenia - najintensywniejsze od wojny Izraela z Hamasem z 2014 r. Większa jest też skala zniszczeń.