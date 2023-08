Północno-wschodnia kolej graniczna (NFR) poinformowała w oświadczeniu na platformie X, że katastrofa miała miejsce podczas prac nad projektem kolejowym New Line. Do zbadania sprawy została powołana "komisja śledcza wysokiego szczebla" - dodała firma.

Środowa katastrofa to nie pierwszy taki przypadek w Indiach. W październiku 2022 roku zawalił się most wiszący w leżącym na zachodzie kraju stanie Gudźarat; zginęło 135 osób. W czerwcu tego roku zawalił się most w najbiedniejszym stanie Indii - Biharze, zginęła wówczas jedna osoba.

Rozległa sieć kolejowa Indii jest codziennie używana przez miliony ludzi. Rząd indyjski uruchomił szybkie koleje w ramach planu modernizacji sieci transportu, ale krytycy twierdzą, że nie skupił się wystarczająca na bezpieczeństwie i modernizowaniu starzejącej się infrastruktury - zaznacza agencja Reutera.