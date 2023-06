​Brytyjski dziennik "Daily Mirror" opublikował na swojej stronie internetowej wideo z imprezy w siedzibie rządzącej Partii Konserwatywnej w grudniu 2020 roku, w czasie trwających restrykcji covidowych. Na nagraniu widać, jak uczestnicy tańczą, piją alkohol i jawnie żartują sobie z ograniczeń.

Boris Johnson na zdjęciu z października 2020 roku / Shutterstock

45-sekundowe nagranie pochodzi z imprezy, która odbyła się 14 grudnia 2020 roku w sztabie ówczesnego kandydata Partii Konserwatywnej na burmistrza Londynu, Shauna Baileya, który choć wyszedł z niej wcześniej, jest widoczny na jednym ze zdjęć z tego wieczora.

Impreza była objęta policyjnym dochodzeniem w sprawie domniemanego łamania restrykcji covidowych na Downing Street i w innych budynkach rządowych, ale nikt z jej uczestników nie został wówczas ukarany.

Na nagraniu widać m.in. parę, która tańczy trzymając się za ręce i nawet mija w tańcu napis przypominający o zachowywaniu dystansu. W innym momencie słychać, jak jedna z osób pyta: "Filmujesz to?", na co inna odpowiada: "To dla partii, do użytku partyjnego". Ktoś inny rzuca: "Instagram na żywo". Pierwsza osoba wtedy śmieje się i mówi: "Dopóki nie prowadzimy streamingu na żywo to jakbyśmy przestrzegali reguł".