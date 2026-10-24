Huti twierdzą, że zaatakowali saudyjskie lotniska oraz instalacje naftowe Aramco

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Jemeńscy rebelianci Huti poinformowali w sobotę, że przeprowadzili ataki na cele w głębi Arabii Saudyjskiej, w tym na lotniska oraz instalacje należące do największego saudyjskiego koncernu naftowego, Saudi Aramco - przekazała agencja Reutera.

Fragment nagrania udostępnionego przez wojskowe centrum medialne Huti 21 października 2026 r., przedstawia bojownika Huti biorącego udział w ataku na siły jemeńskie we wschodniej prowincji Jemenu.

Fragment nagrania udostępnionego przez wojskowe centrum medialne Huti 21 października 2026 r., przedstawia bojownika Huti biorącego udział w ataku na siły jemeńskie we wschodniej prowincji Jemenu. / PAP/EPA

Rzecznik Huti Jahja Sari powiedział, że w ciągu ostatniej doby rebelianci zaatakowali lotniska w Rijadzie, leżącym nad Zatoką Perską Dammamie i Nadżramie w pobliżu jemeńskiej granicy.

Sari oświadczył, że celem były również „przepompownie ropy naftowej i rurociąg łączący wschodnią część (Arabii Saudyjskiej) z zachodnią” - podała AFP.

Atak na instalacje Aramco

Atakowana była też infrastruktura naftowa Saudi Aramco w Janbu oraz rafineria w Rabigh nad Morzem Czerwonym. Rafineria ta to jedna z najważniejszych i największych instalacji rafineryjno-petrochemicznych w Arabii Saudyjskiej. Janbu leży w prowincji Medyna, rafineria w Rabigh - w prowincji Mekka. Obie te lokalizacje zbliżone są do dwóch świętych miast islamu.

Władze saudyjskie, cytowane przez Reutersa, poinformowały o zestrzeleniu pocisku i upadku szrapneli w obu tych prowincjach. Szczątki znalezione m.in. w miejscowości Wadi al-Mughammas, około 5 km od granicy miasta Mekka. Huti zaprzeczyli, jakoby zaatakowali Mekkę i Medynę.

Wojna w Jemenie

Wojna domowa w Jemenie wybuchła w 2014 r., gdy Huti zajęli stolicę kraju, Sanę. W 2015 r. Arabia Saudyjska stanęła na czele koalicji, która rozpoczęła interwencję po stronie jemeńskiego rządu uznawanego przez społeczność międzynarodową.

Intensywność walk znacznie spadła po rozejmie z 2022 r., jednak we wrześniu br. rebelianci przeprowadzili ofensywę, dzięki której zajęli kolejne odcinki wybrzeża Morza Czerwonego i strategicznie ważne wyspy w rejonie cieśniny Bab al-Mandab. Wzmocniło to ich kontrolę nad tą cieśniną i możliwości oddziaływania na jeden z najważniejszych szlaków żeglugowych świata. Huti zapowiedzieli, że będą blokować i atakować saudyjskie statki handlowe.

Od lata nasiliły się naloty Huti na Arabię Saudyjską i saudyjskie ataki na cele rebeliantów w Jemenie.