"Mamy najgorsze za sobą"

Nawałnicę w domu na przedmieściach Sarasoty przetrwała Dagmara Niedzielski - Polka, z którą rozmawiał amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.

Z radością muszę powiedzieć, że mamy najgorsze za sobą. Dźwięk wiatru był taki, jakby przejeżdżał ciężarowy pociąg - mówiła kobieta.

Nie mamy prądu, internetu, podłączyłam telefon pod satelitę i chyba dlatego mogę rozmawiać. Mamy świeczki, latarki. Nie wiem, co się dzieje na około - przyznała pani Dagmara.



Odwołane loty, stacje paliw bez benzyny

Do wczesnego popołudnia w środę linie lotnicze odwołały na Florydzie około 1900 lotów. Park tematyczny SeaWorld był zamknięty przez cały dzień, a Walt Disney World i Universal Orlando od popołudnia. Ponad 60 proc. stacji benzynowych w Tampie i St. Petersburg nie miało benzyny.

Milton czerpał siłę z niezwykle ciepłych wód Zatoki Meksykańskiej, dwukrotnie osiągając status kategorii 5. Miał maksymalną stałą prędkość wiatru blisko 330 km/godz. W zatoce Tampa przewiduje się wysokość fal do 2,7 metra.

Katastrofalne i zagrażające życiu nagłe powodzie, od umiarkowanych do dużych, są spodziewane w centralnej i północnej części Półwyspu Florydzkiego. Opady na tych obszarach mogą do czwartku sięgać od 15 do 30 cm, a lokalnie nawet do ponad 45 cm.

Krajowa Służba Pogodowa wydała ostrzeżenie o nagłej powodzi w St. Petersburgu, Clearwater i Largo w hrabstwie Pinellas.

Huragan wywołał na Florydzie wiele mniejszych tornad. Do środy wieczorem trzy biura Krajowej Służby Pogodowej w tym stanie wydały łącznie 133 ostrzeżenia o tornadach związanych z huraganem.

Schronienie dla osób, które ewakuowały się z Florydy w Jackson w stanie Georgia / ERIK S. LESSER / PAP/EPA

Gubernator sąsiadującej z Florydą Georgii Brian Kemp wezwał mieszkańców nadmorskich hrabstw stanu do przygotowania się na to, że żywioł może łamać drzewa. Zapowiadał możliwe przerwy w dostawie prądu i potencjalne powodzie na obszarach w pobliżu oceanu.

Dezinformacja i absurdalne oskarżenia

Prezydent USA Joe Biden / Ron Sachs / POOL / PAP/EPA

Prezydent Joe Biden i wiceprezydent Kamala Harris potępili "kłamstwa i dezinformację" na temat rządowych działań związanych z huraganem rozsiewane m.in. przez Donalda Trumpa i polityków republikanów.

Były prezydent Trump serwuje nawałnicę kłamstw. Pojawiły się twierdzenia, że majątek obywateli jest konfiskowany. To po prostu nieprawda. Mówią, że osoby dotknięte tymi burzami, otrzymają 750 dolarów w gotówce i nic więcej. To po prostu nieprawda. Twierdzą, że pieniądze na ten kryzys są przekazywane migrantom. Jakie to niedorzeczne. To nieprawda - wyliczał Biden podczas posiedzenia sztabu kryzysowego w Białym Domu.

Teraz twierdzenia stają się jeszcze bardziej dziwaczne. Kongresmenka Marjorie Taylor Greene, kongresmenka z Georgii, mówi teraz, że rząd federalny dosłownie kontroluje pogodę. My kontrolujemy pogodę. To jest więcej niż śmieszne. To musi się skończyć - dodał amerykański prezydent.

Niszczycielskie huragany / Adam Ziemienowicz / PAP

Wcześniej kłamstwa i teorie spiskowe dotyczące ostatnich huraganów potępiali też politycy Partii Republikańskiej pochodzący z terenów objętych szkodami spowodowanymi huraganem Helene i zagrożonych huraganem Milton.

Członek Izby Reprezentantów USA Carlos Gimenez z Florydy wezwał koleżankę z Georgii Marjorie Taylor Greene, aby "zbadała swoją głowę" za sugerowanie, że ktoś "kontroluje pogodę".

Nie ma miejsca na dezinformację, w takich czasach, zwłaszcza gdy jest celowa - skomentował w programie CNN "This Morning".