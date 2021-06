Nurkował po homary i w pewnym momencie pomyślał, że został zaatakowany przez rekina. Ale nie, to była paszcza humbaka. Michael Packard twierdzi, że ten olbrzymi ssak morski połknął go, a po 30-40 sekundach wypluł. Do tego wypadku miało dojść u wybrzeża Provincetown w stanie Massachusetts w USA.

