Znany brytyjski aktor Hugh Grant zawarł polubowne porozumienie z brytyjską bulwarówką The Sun i wycofał pozew w sądu. Co zarzucał jej dziennikarzom?

/ Shutterstock

Aktor oskarżył redakcję gazety o podsłuchiwanie jego telefonu i włamywanie się do skrzynki głosowej. Wynajęci przez The Sun przestępcy mieli także wtargnąć do jego domu i biura.

A wszystko po to, by uzyskać pikantne informacje na temat życia Hugh Granta, który wciąż należy do plejady najbardziej rozpoznawanych gwiazd dużego ekranu. Jego pozew towarzyszył pokrewnym oskarżeniom, które wysunęli wobec brukowca syn króla Karola III, książę Harry i inne osoby publiczne.