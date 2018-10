Jair Bolsonaro powiedział o swoje przeciwniczce politycznej, że jest zbyt brzydka, by warto było ją zgwałcić. To sprawiło, że na ulice San Paulo wyszło sto tysięcy kobiet, organizując wcześniej w mediach społecznościowych kampanię #NieOn. Jednak wielu Brazylijczyków chce, by to właśnie ten człowiek został nowym prezydentem tego kraju. Według ostatnich sondaży, skrajnie prawicowy kandydat na prezydenta Brazylii zwiększył swą przewagę nad lewicowym rywalem Fernando Haddadem przed niedzielnymi wyborami i prowadzi już z 35-proc. poparciem.

