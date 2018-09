Przywódca grupy holenderskich ofiar molestowania seksualnego przez duchownych wezwał Kościół katolicki w Holandii do ujawnienia wszystkiego, co wiadomo o takich przypadkach po publikacji wiążącej połowę kardynałów i biskupów, pełniących posługę w Holandii w latach 1945-2010, z przypadkami molestowania seksualnego bądź ich ukrywaniem.

Zdjęcie ilustracyjne / Józef Polewka / Józef Polewka, RMF FM

Holenderski dziennik "NRC" zamieścił w czasie weekendu materiał wiążący połowę kardynałów i biskupów, którzy pełnili posługę w Holandii w latach 1945-2010, z przypadkami molestowania seksualnego bądź z ich ukrywaniem.

Jeśli chcą zakończyć to cierpienie - a są to przestępstwa popełnione przeciwko dzieciom (...) - to muszą podać informacje do wiadomości publicznej i ustanowić nowy system, umożliwiający ludziom składanie skarg - powiedział Bert Smeets, który sam był ofiarą, a reprezentuje grupę ofiar.



"NRC" powiązał 20 z 39 biskupów i kardynałów z molestowaniem seksualnym. Według gazety czterech biskupów dopuszczało się takich czynów, a 16 najwyższych rangą duchownych przenosiło do innych parafii księży oskarżonych o molestowanie seksualne.



Podstawą materiału "NRC" jest raport holenderskiego Kościoła katolickiego z 2011 roku, zeznania ofiar przed komisją śledczą oraz śledztwo dziennikarskie. Raport z 2011 roku, opracowany przez niezależnych autorów, ale zamówiony przez Kościół, stwierdzał, że w okresie 65 lat nawet 20 tys. dzieci padło ofiarą molestowania seksualnego w holenderskich instytucjach katolickich.



W raporcie tym zawarta jest informacja, że ok. 800 księży, zakonników i świeckich pracujących dla Kościoła zidentyfikowano na podstawie skarg, ale ich nazwisk nie ujawniono.



W pisemnej reakcji na materiał "NRC" holenderski Kościół katolicki przyznał, że w potwierdzonych przypadkach molestowania seksualnego "biskupi nie postępowali z wystarczającą troską", przenosząc oskarżonych księży.



Kościół podkreślił, że wprowadził środki mające zapobiec takim przypadkom w przyszłości.



Papież Franciszek zwołał na luty przyszłego roku szczyt z udziałem przewodniczących episkopatów z całego świata na temat pedofilii. W komunikacie ogłoszonym przez Watykan poinformowano, że papież po konsultacjach z doradcami postanowił zwołać obrady z udziałem wszystkich przewodniczących episkopatów na temat "ochrony nieletnich" oraz niepełnosprawnych dorosłych.



Papież powiedział w tym miesiącu podczas spotkania z biskupami z różnych krajów, że skandal pedofilii to "otchłań", w jakiej znalazł się Kościół.



(nm)