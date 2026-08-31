Hojny gest Taylor Swift. Tysiące dolarów dla bohaterki z autostrady

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Taylor Swift po raz kolejny udowodniła, że ma wielkie serce. Gwiazda wsparła finansowo Ashley Taunton – matkę trojga dzieci, która została ciężko ranna, ratując nastolatków na autostradzie.

Do dramatycznych wydarzeń doszło 18 lipca na autostradzie w Rhode Island. 42-letnia Ashley Taunton, certyfikowana asystentka pielęgniarki i mama trójki dzieci, jechała z najmłodszą córką, gdy zauważyła samochód, który wypadł z drogi. Bez wahania zatrzymała się, by pomóc nastolatkom uwięzionym w pojeździe.

Kiedy widzę, że ktoś potrzebuje pomocy, nie potrafię przejść obok obojętnie – przyznała w rozmowie z magazynem „People”.

Niestety, sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Gdy Taunton próbowała wyprowadzić młodych ludzi w bezpieczne miejsce, inny samochód stracił panowanie na mokrej jezdni i z dużą prędkością zbliżył się do grupy. Kobieta zdążyła odepchnąć jednego z nastolatków, ratując mu życie. Sama jednak została potrącona i doznała poważnych obrażeń – złamań żeber, pęknięcia przepony oraz urazów wątroby i śledziony. Trafiła do szpitala, gdzie przeszła kilka operacji i rozpoczęła długą rehabilitację.

Taylor Swift nie pozostała obojętna

Historia Ashley poruszyła opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych. Na platformie GoFundMe ruszyła zbiórka na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji. Wśród darczyńców pojawiło się nazwisko, które zna cały świat – Taylor Swift. Artystka przekazała 50 tysięcy dolarów, czyli około 186 tysięcy złotych, dołączając osobistą wiadomość: „Życzę ci najszybszego możliwego powrotu do zdrowia i przesyłam mnóstwo miłości twojej rodzinie!”.

To nie pierwszy raz, gdy Swift angażuje się w pomoc potrzebującym. Jej gesty solidarności i wsparcia finansowego dla osób w trudnej sytuacji są szeroko komentowane przez media i fanów.

Długa droga do zdrowia

Ashley Taunton niechętnie nazywa siebie bohaterką, choć dla wielu nią właśnie jest. W rozmowach podkreśla, że dramatyczne wydarzenia zmieniły jej spojrzenie na życie.

Nie biorę już niczego za pewnik – wyznała.

Przed nią jeszcze długa droga do pełnego powrotu do zdrowia, ale dzięki wsparciu najbliższych i ludzi dobrej woli, w tym Taylor Swift, może patrzeć w przyszłość z większym spokojem.