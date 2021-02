Hiszpańskie ministerstwo ds. równości opracowało wstępny projekt Ustawy o Rzeczywistej i Efektywnej Równości Osób Transpłciowych, który ma być rozpatrzony przez koalicyjny rząd socjalistycznej PSOE i skrajnie lewicowego bloku Podemos do końca lutego. Wstępny projekt przepisów o transpłciowości przewiduje samookreślenie płci, co oznacza, że do zmiany płci oraz imienia w rejestrze cywilnym wystarczyłaby deklaracja własna, bez konieczności przechodzenia badań lekarskich, psychologicznych ani uprzedniego leczenia hormonalnego.

