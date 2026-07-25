Hiszpania w ogniu. Tysiące ewakuowanych, ogłoszono stan wyjątkowy

Co najmniej 65 tys. osób zostało ewakuowanych lub otrzymało zakaz opuszczania swoich domów w związku z szalejącymi w Hiszpanii pożarami lasów i łąk - poinformowała hiszpańska obrona cywilna.
Największe straty pod Madrytem
Największe zniszczenia odnotowano w miejscowościach San Martin de Valdeiglesias oraz Villa del Prado, położonych pod Madrytem.
Tam pożary pochłonęły już ponad 12 tysięcy hektarów lasów i łąk. Sytuację pogorszyło połączenie dwóch ognisk ognia, przez co żywioł przesuwa się po wysuszonym podłożu z prędkością aż 6 km na godzinę.
Avila i podejrzenia o podpalenia
W prowincji Avila najgroźniejszy jest pożar w gminie Burgohondo, gdzie tylko jednego dnia spłonęło prawie 9 tysięcy hektarów drzewostanów i nieużytków rolnych. W kilku miejscowościach wszczęto śledztwa w związku z równoczesnym pojawieniem się ognisk pożarów.
W tym samym czasie pojawiły się u nas trzy pożary. Wszystko wskazuje na to, że są one dziełem podpalaczy – powiedziała lokalnym mediom burmistrz gminy Casillas, Beatriz Diaz , podkreślając, że szybka interwencja samolotów gaśniczych pozwoliła opanować sytuację.
Stan wyjątkowy i europejska pomoc
Ze względu na skalę zagrożenia w regionie Madrytu i prowincji Avila ogłoszono stan wyjątkowy.
Dowództwo nad akcją ratunkową przejął szef wojskowej jednostki ratunkowej UME. Minister spraw wewnętrznych Hiszpanii, Grande-Marlaska, poinformował o uruchomieniu europejskiego mechanizmu pomocy.
Do działań ratunkowych włączyły się już cztery samoloty gaśnicze: po dwa z Hiszpanii oraz Włoch – przekazał minister.
Ogień rozprzestrzenia się w całym kraju
W sumie w Hiszpanii szaleje obecnie 50 pożarów lasów i nieużytków rolnych. Poza wspólnotami Madrytu, Kastylii-La Manchy i Walencji, najgroźniejsze pożary występują na terenie Andaluzji.
Walkę z żywiołem utrudniają 30-stopniowe upały oraz silny wiatr, który przyspiesza rozprzestrzenianie się ognia.