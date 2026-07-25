Hiszpania w ogniu. Tysiące ewakuowanych, ogłoszono stan wyjątkowy

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Hiszpania zmaga się z największą od lat falą pożarów lasów i łąk. Jak poinformowała hiszpańska obrona cywilna, co najmniej 65 tysięcy osób zostało ewakuowanych lub otrzymało zakaz opuszczania swoich domów. Najtrudniejsza sytuacja panuje w rejonie Madrytu oraz w prowincji Avila, gdzie ogień rozprzestrzenia się w zastraszającym tempie.

Co najmniej 65 tys. osób zostało ewakuowanych lub otrzymało zakaz opuszczania swoich domów w związku z szalejącymi w Hiszpanii pożarami lasów i łąk - poinformowała hiszpańska obrona cywilna.

Największe straty pod Madrytem

Największe zniszczenia odnotowano w miejscowościach San Martin de Valdeiglesias oraz Villa del Prado, położonych pod Madrytem.

Tam pożary pochłonęły już ponad 12 tysięcy hektarów lasów i łąk. Sytuację pogorszyło połączenie dwóch ognisk ognia, przez co żywioł przesuwa się po wysuszonym podłożu z prędkością aż 6 km na godzinę.

Avila i podejrzenia o podpalenia

W prowincji Avila najgroźniejszy jest pożar w gminie Burgohondo, gdzie tylko jednego dnia spłonęło prawie 9 tysięcy hektarów drzewostanów i nieużytków rolnych. W kilku miejscowościach wszczęto śledztwa w związku z równoczesnym pojawieniem się ognisk pożarów.

W tym samym czasie pojawiły się u nas trzy pożary. Wszystko wskazuje na to, że są one dziełem podpalaczy – powiedziała lokalnym mediom burmistrz gminy Casillas, Beatriz Diaz , podkreślając, że szybka interwencja samolotów gaśniczych pozwoliła opanować sytuację.

Stan wyjątkowy i europejska pomoc

Ze względu na skalę zagrożenia w regionie Madrytu i prowincji Avila ogłoszono stan wyjątkowy.

Dowództwo nad akcją ratunkową przejął szef wojskowej jednostki ratunkowej UME. Minister spraw wewnętrznych Hiszpanii, Grande-Marlaska, poinformował o uruchomieniu europejskiego mechanizmu pomocy.



Do działań ratunkowych włączyły się już cztery samoloty gaśnicze: po dwa z Hiszpanii oraz Włoch – przekazał minister.

Ogień rozprzestrzenia się w całym kraju

W sumie w Hiszpanii szaleje obecnie 50 pożarów lasów i nieużytków rolnych. Poza wspólnotami Madrytu, Kastylii-La Manchy i Walencji, najgroźniejsze pożary występują na terenie Andaluzji.

Walkę z żywiołem utrudniają 30-stopniowe upały oraz silny wiatr, który przyspiesza rozprzestrzenianie się ognia.