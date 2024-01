​Rząd Hiszpanii wprowadzi w 2024 r. 38,5-godzinny tydzień pracy - ogłosiła Yolanda Diaz, druga wicepremier oraz minister pracy i gospodarki społecznej. W 2025 r. tydzień pracy zostanie ograniczony do 37,5 godzin.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Skrócenie tygodniowego czasu pracy z 40 do 38,5 godzin to obecnie jeden z naszych największych priorytetów - podkreśliła Diaz. Wyjaśniła, że ograniczenie godzin pracy nie doprowadzi do zmniejszenia wynagrodzeń pracowników.

Zapowiedziała, że w 2025 r. tydzień pracy zostanie ograniczony do 37,5 godzin.

Minister Diaz dodała, że centrolewicowy gabinet premiera Pedra Sancheza uruchomił już procedury służące ograniczeniu tygodniowego czasu wykonywanej pracy.

Według dziennika "El Mundo" rozpoczęcie prac nad ograniczeniem tygodniowego wymiaru pracy to efekt nasilających się żądań organizacji pracowniczych, w tym postulatów wysuwanych przez największe centrale związkowe.