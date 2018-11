Siedemnastu migrantów utopiło się podczas przeprawy morskiej z Afryki Północnej do Hiszpanii kontynentalnej - informację tę oficjalnie podała we wtorek hiszpańska policja. Do tragicznych zdarzeń doszło u wybrzeża Melilli oraz Kadyksu.

Łódź hiszpańskiej straży przybrzeżnej /Salva /PAP/EPA

