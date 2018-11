Prezydent USA Donald Trump opublikował na Twitterze grafikę inspirowaną popularnym serialem "Gra o tron" zapowiadającą sankcje, które mają być nałożone na Iran. Przedstawiciele kanału HBO wyrazili niezadowolenie z faktu, że Trump użył symboliki związanej z serialem.

Donald Trump opublikował grafikę z jego zdjęciem, podpisem "Sanctions are coming" ("sankcje nadchodzą") i datą 5 listopada.



Zarówno kompozycja obrazu, jak i czcionka przypominają grafikę wykorzystywaną w reklamach "Gry o Tron". Ponadto napis "Sanctions are coming" jest nawiązaniem do sloganu "Winter is coming" ("zima nadchodzi").



Przedstawiciele HBO podkreślili, że nie otrzymali informacji o planie wykorzystania należącej do tego kanału symboliki. Przedstawiciele kanału zasugerowali, że to nadużycie cudzego znaku towarowego.

HBO jest własnością medialnego giganta Time Warner, do którego należy również stacja CNN, oskarżana często przez Trumpa o rozsiewanie fałszywych informacji na jego temat.

