Harry i Meghan zaskoczeni listem z pałacu. Król postawił sprawę jasno

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Rzecznik prasowy księcia i księżnej Sussex ujawnił, że byli oni zaskoczeni listem wysłanym w imieniu króla Karola III. W poniedziałkowym piśmie wyjaśniono, że Harry i Meghan nadal są nieczynnymi członkami rodziny królewskiej.

Rzecznik Harry’ego i Meghan powiedział, że para, która niedawno wróciła do Wielkiej Brytanii, „była trochę zaskoczona, że nie została wcześniej poinformowana o liście” i nie dano im czasu na odpowiedź.

Źródła w Pałacu Buckingham, na które powołuje się BBC, twierdzą, że Harry i Meghan dowiedzieli się o liście, zanim został on upubliczniony. BBC twierdzi, że stało się to godzinę przed publikacją pisma.

Co znalazło się w liście?

W liście wysłanym w imieniu króla Karola III wyjaśniono, że książę Harry i Meghan, którzy w zeszłym miesiącu wrócili z Kalifornii z dziećmi Archiem i Lilibet, nie są już czynnymi zawodowo członkami rodziny królewskiej.

Nadal nie będą mogli używać tytułów „Jego i Jej Królewskiej Wysokości” i pozostaną „prywatnymi obywatelami” – czytamy w piśmie wysłanym w imieniu króla przez Lorda Szambelana, jednego z wysokich rangą urzędników Pałacu Buckingham.

Według źródeł w Pałacu list wysłano do ekipy księcia Harry'ego, instytucji rządowych, przedstawicieli sił zbrojnych i lordów namiestników.

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Sygnał ostrzegawczy z Pałacu Buckingham

W liście tym wyraźnie zaznaczono, że wszelkie zobowiązania podjęte przez Sussexów będą miały charakter prywatny i nie będą oni reprezentować rodziny królewskiej.

Jak zaznacza BBC, można to odebrać jako swego rodzaju sygnał ostrzegawczy, jasno dający do zrozumienia, że wizyt księcia Harry'ego i Meghan nie należy traktować jako królewskich zobowiązań.

W przesłaniu od króla podkreślono, że stanowisko uzgodnione w 2020 r., kiedy Sussexowie opuścili Wielką Brytanię – tzw. Porozumienie z Sandringham – nadal obowiązuje.

„Powszechnie wiadomo, że w styczniu 2020 roku książę i księżna zrezygnowali z pełnienia obowiązków reprezentacyjnych w imieniu monarchy i nie są już czynnymi członkami rodziny królewskiej” – czytamy w liście.

W dokumencie dodano: „Działalność charytatywna księcia i księżnej jest ich sprawą osobistą i jest podejmowana w ramach ich prywatnych obowiązków”.

W liście wysłanym w imieniu króla napisano też, że „wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem operacyjnym należy nadal kierować do odpowiednich organów policji”.

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Co z ochroną Harry'ego i Meghan?

Jak informuje BBC, komisja ds. bezpieczeństwa, w skład której wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, spotyka się w tym tygodniu, aby omówić, na jakim poziomie finansować Sussexom ochronę. Książę Harry już wcześniej skarżył się na brak odpowiedniej ochrony ze strony policji w Wielkiej Brytanii.

Komitet Wykonawczy ds. Rodziny Królewskiej i VIP-ów, znany jako Ravec, decyduje o bezpieczeństwie członków rodziny królewskiej i osobistości publicznych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie komentuje tego typu decyzji i mało prawdopodobne jest, aby ujawniło wyniki takiego spotkania.

„System bezpieczeństwa rządu Wielkiej Brytanii jest rygorystyczny i proporcjonalny. Naszą długoletnią polityką jest nieudostępnianie szczegółowych informacji na temat tych ustaleń, ponieważ mogłoby to naruszyć ich integralność i wpłynąć na bezpieczeństwo obywateli” – powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.