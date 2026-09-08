Harry i Meghan zaskoczeni listem z pałacu. Król postawił sprawę jasno

Rzecznik Harry’ego i Meghan powiedział, że para, która niedawno wróciła do Wielkiej Brytanii, „była trochę zaskoczona, że nie została wcześniej poinformowana o liście” i nie dano im czasu na odpowiedź.
Źródła w Pałacu Buckingham, na które powołuje się BBC, twierdzą, że Harry i Meghan dowiedzieli się o liście, zanim został on upubliczniony. BBC twierdzi, że stało się to godzinę przed publikacją pisma.
Co znalazło się w liście?
W liście wysłanym w imieniu króla Karola III wyjaśniono, że książę Harry i Meghan, którzy w zeszłym miesiącu wrócili z Kalifornii z dziećmi Archiem i Lilibet, nie są już czynnymi zawodowo członkami rodziny królewskiej.
Nadal nie będą mogli używać tytułów „Jego i Jej Królewskiej Wysokości” i pozostaną „prywatnymi obywatelami” – czytamy w piśmie wysłanym w imieniu króla przez Lorda Szambelana, jednego z wysokich rangą urzędników Pałacu Buckingham.
Według źródeł w Pałacu list wysłano do ekipy księcia Harry'ego, instytucji rządowych, przedstawicieli sił zbrojnych i lordów namiestników.
Sygnał ostrzegawczy z Pałacu Buckingham
W liście tym wyraźnie zaznaczono, że wszelkie zobowiązania podjęte przez Sussexów będą miały charakter prywatny i nie będą oni reprezentować rodziny królewskiej.
Jak zaznacza BBC, można to odebrać jako swego rodzaju sygnał ostrzegawczy, jasno dający do zrozumienia, że wizyt księcia Harry'ego i Meghan nie należy traktować jako królewskich zobowiązań.
W przesłaniu od króla podkreślono, że stanowisko uzgodnione w 2020 r., kiedy Sussexowie opuścili Wielką Brytanię – tzw. Porozumienie z Sandringham – nadal obowiązuje.
„Powszechnie wiadomo, że w styczniu 2020 roku książę i księżna zrezygnowali z pełnienia obowiązków reprezentacyjnych w imieniu monarchy i nie są już czynnymi członkami rodziny królewskiej” – czytamy w liście.
W dokumencie dodano: „Działalność charytatywna księcia i księżnej jest ich sprawą osobistą i jest podejmowana w ramach ich prywatnych obowiązków”.
W liście wysłanym w imieniu króla napisano też, że „wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem operacyjnym należy nadal kierować do odpowiednich organów policji”.
Co z ochroną Harry'ego i Meghan?
Jak informuje BBC, komisja ds. bezpieczeństwa, w skład której wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, spotyka się w tym tygodniu, aby omówić, na jakim poziomie finansować Sussexom ochronę. Książę Harry już wcześniej skarżył się na brak odpowiedniej ochrony ze strony policji w Wielkiej Brytanii.
Komitet Wykonawczy ds. Rodziny Królewskiej i VIP-ów, znany jako Ravec, decyduje o bezpieczeństwie członków rodziny królewskiej i osobistości publicznych.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie komentuje tego typu decyzji i mało prawdopodobne jest, aby ujawniło wyniki takiego spotkania.
„System bezpieczeństwa rządu Wielkiej Brytanii jest rygorystyczny i proporcjonalny. Naszą długoletnią polityką jest nieudostępnianie szczegółowych informacji na temat tych ustaleń, ponieważ mogłoby to naruszyć ich integralność i wpłynąć na bezpieczeństwo obywateli” – powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.