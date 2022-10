Do jednego z nowojorskich barów wszedł młody mężczyzna w hitlerowskim mundurze ze swastyką na opasce. Oburzeni klienci, nie przebierając w słowach, zmusili go do wyjścia z lokalu. Filmik z incydentu obejrzano w internecie 1,7 mln razy.

/ TOMS KALNINS / PAP/EPA Do zajścia doszło w Soho na Manhattanie w nocy z soboty na niedzielę. Wielu przebierańców w barze Fanelli Cafe celebrowało już tam przy alkoholu Halloween. Kiedy do baru wszedł uśmiechnięty mężczyzna w mundurze ze swastyką na opasce, wprowadził klientów lokalu w osłupienie. Nie został obsłużony przez barmanów. Jak zauważył "New York Post", klienci zawstydzali go, grozili i wzywali, żeby się wyniósł z lokalu. Zanim wyszedł, odwdzięczył się im wulgarnymi słowami. "Co jest z tobą nie tak? - mówiła jedna kobieta. "Wynoś się stąd dla własnego bezpieczeństwa" - stwierdził ktoś inny, pokazując mu drzwi. Według "New York Post" 18-sekundowy klip obejrzano w niedzielę rano 1,7 mln razy. Autorzy komentarzy wyrażali swoją dezaprobatę. "Doskonała reakcja ludzi w barze", "Szokujące, że nikt nie strzelił go w uśmiechniętą twarz", "Szczerze mówiąc, jest obrzydliwe wciąż widzieć takie rzeczy w 2022 roku. Ludzie wydają się myśleć, że to było dawno temu, chociaż w istocie jestem tylko drugim pokoleniem po Holokauście" - głosiły wpisy w mediach społecznościowych. Zobacz również: Andrej Babisz chce zostać prezydentem Czech

Hal Saflieni: Podziemne sanktuarium i nekropolia sprzed tysięcy lat

Atak rakietowy Rosjan. Wybuchy w Kijowie i Lwowie [RELACJA]

Luiz Inacio Lula da Silva wygrał wybory prezydenckie w Brazylii