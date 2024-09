Indonezyjska policja poinformowała, że zatrzymała siedem osób za "terrorystyczne groźby" pod adresem papieża Franciszka, który zakończył właśnie wizytę w tym najludniejszym kraju muzułmańskim. Informację na ten temat przekazał portal Channel News Asia.

Papież Franciszek w Indonezji / ADITYA AJI / POOL / PAP/EPA

Podejrzani zostali zatrzymani zarówno w Dżakarcie - stolicy kraju - jak i w prowincjach Sumatra Zachodnia oraz Kepulauan Bangka Belitung - poinformował Aswin Siregar, rzecznik indonezyjskiej jednostki antyterrorystycznej Densus 88.

Zatrzymani mieli za pośrednictwem internetu grozić atakami bombowymi dokonywanymi w trakcie publicznych zgromadzeń. Pojawiały się również groźby podpaleń - stwierdził rzecznik.

Policja nie ujawniła szczegółów dotyczących zatrzymanych, w tym wyznawanej przez nich religii, jednak - przypomniał portal - Indonezja od dawna zwalcza zagrożenia islamistyczne. W 2002 roku w zamachu na Bali zginęły 202 osoby, w tym polska dziennikarka.

4 tys. policjantów w kluczowych punktach

W związku z wizytą papieża władze Indonezji rozmieściły w kluczowych punktach 4 tys. funkcjonariuszy, w tym snajperów.

W piątek Franciszek opuścił Indonezję, udając się do Papui-Nowej Gwinei.

W Indonezji mieszka ponad 240 milionów muzułmanów, stanowiących ok. 87 proc. populacji. Chrześcijanie stanowią 11 proc., reszta to głównie hinduiści oraz osoby identyfikujące się z buddyzmem lub konfucjanizmem.

Formalnie konstytucja kraju gwarantuje Indonezyjczykom wolność religijną, lecz wprowadzane w latach sześćdziesiątych regulacje wymagały, by każdy Indonezyjczyk wpisał do swojego dowodu osobistego religię. Wybór był zamknięty i ograniczony do islamu, protestantyzmu, katolicyzmu, buddyzmu, hinduizmu i konfucjanizmu. Opcji "bezwyznaniowy" nie przewidziano.

W ostatnich latach uznano jednak, że należy wdrożyć również siódmą kategorię: "praktykujący wiarę". Jak oceniła w styczniu organizacja Human Rights Watch, siódmą kategorię wybrało około 140 tys. mieszkańców Indonezji praktykujących lokalne kulty.