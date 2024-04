Policja zatrzymała w Hadze Gretę Thunberg, która uczestniczyła w demonstracji klimatycznej. Szwedzka aktywistka klimatyczna wraz z grupą około stu osób próbowała blokować holenderską autostradę A12.

Greta Thunberg / RAMON VAN FLYMEN / PAP/EPA

Aktywiści domagali się zniesienia wszelkich dotacji dla paliw kopalnych.

Thunberg została zatrzymana dziś dwukrotnie. Lokalne służby po raz pierwszy zatrzymały aktywistkę, gdy wraz z grupą demonstrantów próbowała zablokować główną autostradę prowadzącą do Hagi. Po zwolnieniu kobieta szybko wróciła do grupy protestujących, którzy blokowali inną drogę prowadzącą do stacji kolejowej. Tam została zatrzymana po raz drugi.

Jak podaje Reuters, Greta Thunberg została wsadzona do policyjnego vana i zabrana wraz z innymi protestującymi.