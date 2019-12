Szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg wywołała burzę na Twitterze. Zamieściła na portalu społecznościowym zdjęcie, na którym widać, jak podróżuje niemieckimi liniami kolejowymi, nie zajmuje jednak miejsca w przedziale, a siedzi na podłodze. Przewoźnik Deutsche Bahn zaznaczył w odpowiedzi, że nastolatka jechała też pierwszą klasą.

Greta Thunberg wywołała burzę na Twitterze / ALESSANDRO DI MARCO / PAP/EPA

"Jadąc przez Niemcy zatłoczonymi pociągami. W końcu w drodze do domu!" - napisała w sobotę wieczorem Thunberg pod zdjęciem, na którym widać, jak siedzi na podłodze pociągu, a obok niej leżą bagaże.