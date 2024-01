Zakłady Tesli w Gruenheide w niemieckiej Brandenburgii zostały zmuszone do zawieszenia produkcji samochodów na dwa tygodnie. Powodem jest niespokojna sytuacja w rejonie Morza Czerwonego. Wpłynęła ona na wydłużenie łańcucha dostaw części - poinformowała agencja dpa.

Zakłady Tesli w Gruenheide / HANNIBAL HANSCHKE / PAP/EPA

Wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti od 19 listopada atakują statki przepływające przez Morze Czerwone, aby w ten sposób wspierać walczący z Izraelem terrorystyczny Hamas. Z tego względu wiele statków handlowych wydłużyło swoje trasy, opływając Afrykę, co tworzy luki w łańcuchach dostaw - wyjaśniła dpa.

Tesla o problemach z dostawami poinformowała w czwartek. Przyznała, że z tego powodu jest zmuszona do prawie całkowitego zawieszenia produkcji pojazdów w położonej pod Berlinem gigafabryce w terminie od 29 stycznia do 11 lutego. Pełne wznowienie pracy przewidywane jest na 12 lutego.



Od czasu wybuchu wojny w Strefie Gazy na Morzu Czerwonym doszło do 27 ataków Huti na statki floty handlowej, mające - według Huti - powiązania z Izraelem.

Statki wybierają znacznie dłuższą trasę