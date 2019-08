W kontekście pożarów lasów w Amazonii prezydent Brazylii zapowiedział walkę z podpalaczami. "Jesteśmy rządem, który prowadzi politykę zerowej tolerancji wobec przestępczości, także jeśli chodzi o środowisko naturalne" - podkreślił Jair Bolsonaro.

Podejmiemy zdecydowane działania, by jak najszybciej przejąć kontrolę nad pożarami - zapewnił Bolsonaro.

Wcześniej w piątek podpisał dekret o skierowaniu wojska do walki z pożarami lasów w Amazonii.



Zachodnie agencje zauważają, że prezydent Brazylii podjął zdecydowane działania dopiero pod presją opinii międzynarodowej.



Prezydent Francji Emmanuel Macron napisał w czwartek na Twitterze, że pożary w Amazonii są zagrożeniem dla całego świata oraz, że ta sprawa powinna być przedyskutowana na szczycie grupy G7, który rozpoczyna się w sobotę we francuskim Biarritz.



W piątkowym wystąpieniu prezydent Brazylii uznał to za ingerencję w wewnętrzne sprawy jego kraju. Pożary wybuchają na całym świecie i nie mogą służyć jako pretekst dla ewentualnych międzynarodowych sankcji - powiedział Bolsonaro.



Prezydent USA Donald Trump poinformował na Twitterze, że rozmawiał telefonicznie z brazylijskim przywódcą i zaoferował mu amerykańską pomoc w walce z pożarami lasów w Amazonii.



Według oficjalnych danych pożary na obszarze Amazonii są w tym roku większe o 83 proc. w porównaniu z takim samym okresem w ub. roku. Pastwą płomieni padły rozległe obszary puszczy tropikalnej, która jest uważana za "płuca Ziemi" i jedną z najważniejszych przeszkód przed zmianami globalnego klimatu.



Pożary tropikalnych lasów deszczowych w Amazonii są normalnym zjawiskiem o tej porze roku. Jednak tym razem ekolodzy twierdzą, że znaczna część tych pożarów jest celowo wzniecana przez farmerów, którzy chcą w ten sposób powiększyć pastwiska i pola uprawne.