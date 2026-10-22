Gigant zapłaci astronomiczną karę. Sąd nie miał litości dla właściciela Facebooka

RMF24

Meta, właściciel Facebooka, musi zapłacić 25 miliardów dolarów kary za udostępnienie danych użytkowników i wprowadzanie opinii publicznej w błąd – zdecydował sąd w Nowym Meksyku. Pieniądze trafią do stanowego systemu edukacji.

Rekordowa kara dla giganta technologicznego

W środę sąd w stanie Nowy Meksyk wydał przełomowy wyrok w sprawie koncernu Meta, właściciela Facebooka. Firma została zobowiązana do zapłaty aż 25 miliardów dolarów kary za udostępnienie danych użytkowników brytyjskiej firmie Cambridge Analytica oraz za „systematyczne i świadome” wprowadzanie opinii publicznej w błąd.

Jak podkreślono w uzasadnieniu wyroku, „zarząd Mety wiedział, że takie firmy jak Cambridge Analytica miały dostęp do danych osobistych użytkowników, a także tolerował treści szkodliwe i mowę nienawiści, jeśli było to korzystne dla firmy”.

Afera Cambridge Analytica

Sprawa sięga 2016 roku, kiedy to Cambridge Analytica, brytyjska firma konsultingowa, pobrała dane osobiste aż 87 milionów użytkowników Facebooka. Informacje te zostały wykorzystane do stworzenia narzędzi przewidujących i wpływających na decyzje wyborców podczas kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa.

W 2021 roku prokurator generalny Nowego Meksyku wniósł pozew przeciwko Mecie, zarzucając firmie nie tylko udostępnianie danych, ale również świadome okłamywanie użytkowników w kwestii bezpieczeństwa ich informacji oraz polityki firmy wobec mowy nienawiści.

„Nadzwyczajna liczba naruszeń”

Sąd nie miał wątpliwości co do skali przewinień. W uzasadnieniu wyroku czytamy: „Wysokość kary podyktowana jest nadzwyczajną liczbą naruszeń, jakich dopuścił się koncern oraz systematycznym i świadomym okłamywaniem opinii publicznej”.

Wcześniej, pół roku temu, ława przysięgłych w Nowym Meksyku uznała, że Meta okłamywała opinię publiczną także w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa młodych użytkowników Facebooka, Instagrama i WhatsAppa. Wówczas koncern został zobowiązany do zapłaty 567 milionów dolarów kary oraz wdrożenia mechanizmów chroniących młodzież przed niebezpiecznymi treściami.

Meta zapowiada odwołanie

Prawnicy Mety już zapowiedzieli, że będą się odwoływać od wyroku. Firma była wcześniej pozywana przez władze brytyjskie, Dystrykt Kolumbii, urzędy ochrony konsumentów oraz kilku stanowych prokuratorów generalnych. Jednak to właśnie Nowy Meksyk jako jedyny stan doprowadził do zasądzenia tak wysokiej kary. W innych stanach sprawy zakończyły się ugodą – Meta zapłaciła łącznie 459 milionów dolarów.

Jak podkreślił sąd, cała kwota zasądzonej kary zostanie przeznaczona na stanowy system edukacji w Nowym Meksyku.