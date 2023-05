Prezydent USA Joe Biden ogłosił nominację aktualnego szefa sztabu Sił Powietrznych, generała C.Q. Browna, na przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabu (JCS). Brown, były pilot F-16, ma zostać drugim w historii Afroamerykaninem na tym stanowisku.

Joe Biden ogłosił nominację dla gen. C.Q. Browna na "pierwszego żołnierza Ameryki" / JIM LO SCALZO / PAP/EPA

"Generał Brown zbudował sobie reputację w całym wojsku jako niewzruszony i wysoce skuteczny przywódca, ktoś, kto tworzy środowisko pracy zespołowej i potrafi doskonale wykonać plany (...) On nie gra, by zdobyć drugie miejsce, on gra, by wygrać, i będzie ogromnym wsparciem dla mnie jako zwierzchnika sił zbrojnych" - powiedział Joe Biden podczas wystąpienia przed Białym Domem.