Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) poinformowała, że trzy osoby zatrzymane wczoraj w Dagestanie były zaangażowane w finansowanie zamachu w Crocus City Hall pod Moskwą z 22 marca. Na południu Rosji Narodowy Komitet Antyterrorystyczny (NAK) prowadził „operację antyterrorystyczną”.

Opłakiwanie ofiar zamachu w pobliżu sali koncertowej Crocus City Hall, osiem dni po ataku terrorystycznym w Krasnogorsku pod Moskwą / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

Reuters pisze, że zatrzymani to obcokrajowcy; władze nie podały, z jakich są krajów.

Według FSB jeden z czterech zatrzymanych mężczyzn miał przyznać się do osobistego przekazania broni sprawcom ataku w Krasnogorsku pod Moskwą.

W niedzielę rosyjski Narodowy Komitet Antyterrorystyczny (NAK) poinformował o zatrzymaniu trzech osób podczas "operacji antyterrorystycznej" w Dagestanie. Według NAK mężczyźni planowali "przestępstwa o charakterze terrorystycznym". Znaleziono u nich broń automatyczną, amunicję i gotowy ładunek wybuchowy domowej roboty.

22 marca doszło w Krasnogorsku pod Moskwą do zamachu na salę koncertową, w którym zginęły co najmniej 144 osoby, a 551 zostało rannych. Do zamachu przyznało się tzw. Państwo Islamskie Prowincji Chorasan, czyli afgańskie skrzydło terrorystycznego ugrupowania IS.