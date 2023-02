Daniel Fried ocenił, że to bardzo dobry krok Bidena przed wizytą w Polsce.

Pokazał też Polakom i innym Europejczykom na wschodniej flance NATO, że Amerykanie są i będą solidarności przeciwko agresji ze strony Putina - podkreślił.

Perfekcyjnie wykonane zadanie

Były ambasador USA w Polsce wskazał też na trudności organizacyjne takiej wizyty i ogromne ryzyko. Jednak służby - jak podkreśla - perfekcyjnie wykonały zadanie.

Ambasador Daniel Fried zgodził się z naszym dziennikarzem, że Biden, choć ma swoje lata, stanął na wysokości zadania. Utrzymany w tajemnicy lot do Polski, podróż pociągiem, spotkanie w Kijowie, teraz podróż do naszego kraju. To wymaga wielkiego wysiłku. A przecież Biden ma swoje lata.

Ma pan rację. Biden to stary człowiek. Ma 80 lat. Ale jednak, kiedy ma coś zrobić, jest w formie. On umie. Ma takie rezerwy. Szczególnie, kiedy wierzy w politykę, poparcie dla Ukrainy ze strony Amerykanów i ze strony wolnego świata. On jest przekonany, że on robi właściwą rzecz. I z tego przekonania on może wyciągać siły, żeby to zrobić - dodał.