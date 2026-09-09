Francuski miliarder przed sądem. Na jego posiadłości odkryto zbiorową mogiłę ptaków

RMF24

Prokuratura w Orleanie zażądała dla francuskiego miliardera Oliviera Bouyguesa pięciu lat więzienia w zawieszeniu oraz 750 tys. euro grzywny. Biznesmen i pięciu jego pracowników odpowiadają za zabijanie chronionych gatunków ptaków na prywatnej posiadłości w środkowej Francji.

Proces dotyczy wydarzeń na należącej do Oliviera Bouyguesa 650-hektarowej posiadłości Fontenaille w regionie Sologne w środkowej Francji. Biznesmen, syn założyciela grupy Bouygues, działającej m.in. w budownictwie, mediach i telekomunikacji, hoduje tam jelenie, dziki oraz drobną zwierzynę łowną.

Znaleziono zbiorową mogiłę zwierząt

Według dziennika „Le Monde”, śledztwo wszczęto po anonimowym zawiadomieniu z marca 2025 roku. Kilka tygodni później, podczas przeszukania posiadłości, policjanci odkryli zbiorową mogiłę zwierząt w zaawansowanym stanie rozkładu, częściowo pokrytą wapnem. Analiza szczątków wykazała, że należały one m.in. do pustułek, kormoranów, myszołowów i czapli białych - gatunków objętych we Francji ochroną od ponad 40 lat.

Na terenie rezydencji śledczy znaleźli też około stu zakazanych od 1995 roku pułapek szczękowych, pestycydy wycofane z użycia we Francji oraz niezarejestrowaną broń.

Kluczowym dowodem mają być dokumenty z listami zwierząt określanych jako „szkodniki”, za których zabicie wypłacano premie. Taki system nagród sam w sobie może być legalny, jednak - jak wskazuje oskarżenie - w tym przypadku obejmował również gatunki, na które polować nie wolno.

Miliarder twierdzi, że o niczym nie wiedział

Olivier Bouygues stanął przed sądem wraz z zarządcą posiadłości i czterema pracownikami. Zatrudnieni na majątku częściowo przyznali się do zarzutów, ale nie obciążyli swojego pracodawcy.

Miliarder przekonywał, że o działaniach podwładnych dowiedział się dopiero po rozpoczęciu śledztwa. Czy możecie sobie wyobrazić moje zdziwienie, gdy się o tym dowiedziałem? Nie miałem powodów, by kwestionować zaufanie, jakim ich obdarzyłem - mówił w sądzie biznesmen, którego majątek netto „Forbes” szacuje na 3,6 miliarda dolarów.

Obrona argumentuje, że pracownicy działali, by chronić stawy oraz hodowlę przed drapieżnikami, a nie po to, by celowo eliminować chronione zwierzęta. Prokuratura ma jednak odmienne stanowisko - jej zdaniem materiał dowodowy wskazuje na istnienie stałego, skutecznego i wynagradzanego systemu zabijania chronionych gatunków.

Prokuratura domaga się surowej kary

Jeśli sąd uzna, że przestępstwa popełniono w ramach „zorganizowanej grupy”, oskarżonym grozi do siedmiu lat więzienia i 750 tys. euro grzywny.

Prokuratura wniosła wobec Bouyguesa o pięć lat więzienia w zawieszeniu, maksymalną grzywnę oraz pięcioletni zakaz działalności zawodowej związanej z rolnictwem i hodowlą zwierząt na potrzeby polowań rekreacyjnych.

Wyrok ma zostać ogłoszony 23 października.