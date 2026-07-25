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Francja walczy z pożarami. Ogień podchodzi pod Bordeaux, zarządzono prewencyjne ewakuacje

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 25 lipca (08:49)

Siedem gmin w departamencie Żyrondy w południowo-zachodniej Francji wymaga prewencyjnej ewakuacji z powodu szalejących pożarów. Poinformowała o tym w nocy z piątku na sobotę Sophie Brocas, która kieruje prefekturą Żyrondy. Zaleciła ona częściową ewakuację m.in. w Merignac na peryferiach Bordeaux.

Francja walczy z pożarami. Ogień podchodzi pod Bordeaux, zarządzono prewencyjne ewakuacje
Szalejący pożar widoczny na plaży Moutchic w Lacanau (południowo-zachodnia Francja), fot. MAXIMILIEN LAMY/AFP/East News /East News

Płomienie zbliżają się do Bordeaux

Szefowa prefektury poinformowała o konieczności ewakuacji „w trybie prewencyjnym” w siedmiu gminach położonych w pobliżu Bordeaux. Chodzi o cztery gminy na zachód od miasta: 

Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan, Saint-Jean-d’Illac, Martignas-sur-Jalle et Saint-Aubin-de-Medoc. 

Prewencyjna ewakuacja dotyczy także, ale tylko częściowo, dwóch gmin graniczących z Bordeaux: Merignac i Eysines.

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Merignac jest najbardziej zaludnioną gminą na przedmieściach Bordeaux. Mieszkańcy otrzymali SMS-y wysłane przez prefekturę z informacją, by jechali w kierunku Bordeaux, gdzie przygotowano miejsca na terenie centrum wystawienniczego.

Przed zapowiedzią nowych ewakuacji liczba osób już objęta ewakuacją w Żyrondzie wynosiła 110 tysięcy. Ponad 30 tys. ewakuowano w sąsiednim departamencie Landy (Landes).

Premier Francji Sebastien Lecornu poinformował w piątek późnym wieczorem, że do wsparcia straży pożarnej w obu departamentach skierowanych zostanie około 500 dodatkowych żołnierzy. Oznacza to, że łącznie około 1000 żołnierzy zostanie wysłanych do walki z pożarem, który od środy objął już powierzchnię 22 tys

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Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Francja pożary

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