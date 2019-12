​W święta Bożego Narodzenia strajkujący w wielu branżach we Francji wciąż mówią "nie" władzom chcącym przeprowadzić reformę systemu emerytalnego. Według bezpłatnego dziennika "20 Minutes" w Marsylii strajkujący kolejarze, dokerzy i "żółte kamizelki" zebrali się na wspólny posiłek wigilijny.

We Francji strajki trwają mimo świąt Bożego Narodzenia / JULIEN DE ROSA / PAP/EPA

Strajkujący ucztowali przed zablokowaną bramą nr 2C Portu Marsylskiego. Na aperitif pili pastis, czyli typowy dla Prowansji, rozcieńczony likier anyżkowy, zagryzali fistaszkami, a następnie jedli zupę cebulową i ostre kiełbaski.



"Ta uczta wigilijna jest oznaką siły, solidarności, zdecydowania. To nie jest przerwa w akcji. Wciąż strajkujemy" - podkreśliła cytowana przez gazetę 42-letnia delegatka związków zawodowych CGT Beatrix Marques.



W Paryżu strajkujący od 5 grudnia artyści opery odegrali i odtańczyli w wigilię przed budynkiem teatru IV akt baletu "Jezioro Łabędzie" Piotra Czajkowskiego. "Był to bardzo oryginalny sposób pokazania sprzeciwu wobec reformy emerytur. Orkiestra symfoniczna, 40 baletnic w śnieżnobiałych strojach i tłum bijących brawa Paryżan oraz kierowców, jeszcze bardziej blokujących i tak już zakorkowane ulice centrum stolicy" - pisze dziennik "Le Parisien".



Przyklejone na murach gmachu opery transparenty głoszą: "Opera strajkuje" i "Kultura w niebezpieczeństwie". "Jeżeli chce się dalej oglądać na scenie śliczne tancerki i przystojnych tancerzy, to nie możemy ciągnąć do 64 lat, to po prostu niemożliwe" - mówił "Le Parisien" baletmistrz i delegat do kasy emerytalnej Alexandre Carniato.

Kontrowersyjna reforma emerytalna



Reforma, którą przygotowuje rząd, ma zlikwidować wszelkie specjalne systemy, pozwalające na wcześniejsze odejście na emeryturę. System, z którego korzystają artyści operowi, jest jednym z najstarszych: wprowadzony został przez Ludwika XIV w roku 1698 r. i pozwala na zakończenie pracy w wieku 42 lat.



Komentatorka Francoise Fressoz wskazuje na stronie internetowej dziennika "Le Monde", że "odnowa modelu społecznego była wyborczą obietnicą Emmanuela Macrona", kandydata liberalnego i centrowego ruchu LREM. "Jednak w obecnym konflikcie prezydent ma przeciw sobie całą lewicę i dużą część opinii publicznej" - zaznacza. "Niezależnie od tego, jak skończy się obecna potyczka wokół reformy emerytalnej, władza wykonawcza już przegrała bitwę- zamiast złagodzenia stosunków społecznych, strajki w ołów zmieniły złoto kampanii prezydenckiej" - ocenia publicystka.

Stolica Francji sparaliżowana