Najstarszy prawdopodobnie kandydat w marcowych wyborach lokalnych we Francji to 94-letni Andre Trigano, mer miasta Pamiers od 1995 roku, który stara się o piąty z kolei mandat. Jeśli zostanie wybrany, pod koniec kadencji będzie miał 100 lat.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Obiecuje jednak, że ustąpi po dwóch latach, gdy sfinalizowane zostaną rozpoczęte przez niego prace odnowienia śródmieścia Pamiers.



Od pół wieku Trigano piastował 18 urzędów wybieralnych - był merem, szefem wspólnoty gmin, radnym departamentu oraz regionu, jak i deputowanym do Zgromadzenia Narodowego. Francuscy komentatorzy dali mu przydomek "nierdzewny".



Do południowo-zachodniej Francji Trigano trafił w czasie II wojny światowej. Pochodzi z rodziny algierskich Żydów. Uciekł z okupowanego przez Niemców Paryża do strefy zarządzanej przez kolaboracyjny rząd Vichy. Według Wikipedii w wieku lat 18 wstąpił do francuskiego Ruchu Oporu.



Po zakończeniu wojny ożenił się z dziewczyną z niewielkiej miejscowości Mazeres w pobliżu Pamiers.



Zanim zajął się polityką, Trigano pracował w rodzinnej firmie produkującej namioty. Jego brat Gilbert, który po wojnie organizował pobyty w Alpach byłych więźniów obozów koncentracyjnych i dostarczał tam namioty, rozwinął ten dobroczynny pomysł w wielkie międzynarodowe przedsiębiorstwo organizujące wakacje Club Med (Klub Śródziemnomorski).



W 1971 r. Trigano na prośbę mieszkańców Mazeres, gdzie miał gospodarstwo, kandydował jako bezpartyjny na mera i dostał 80 proc. głosów. Jak twierdzi, spełnił z naddatkiem obietnicę wyborczą stworzenia 100 miejsc pracy - faktycznie stworzył ich 700.



Trigano, po czterech kolejnych kadencjach mera Mazeres, został merem Pamiers. Za jego kadencji ludność wzrosła o dwa tysiące osób, zorganizował tam łącznie 4 tys. miejsc pracy.



"Mam 94 lata, ale głowa pracuje. Trzyma mnie praca. Codziennie idę pod prysznic - najpierw gorący, potem zimny i po godzinie znów mam 45 lat" - cytował najstarszego kandydata regionalny dziennik "la Depeche".