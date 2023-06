Dzieci z oddziału onkologicznego kliniki Gemelli, który znajduje się niedaleko apartamentu papieża, przygotowały dla niego rysunki i list z życzeniami.



"Dziękujemy Ci za to, co robisz", "czekamy na Ciebie z otwartymi ramionami" - napisali mali pacjenci do Franciszka. Narysowali też wielkie serce z napisem: "Z Tobą zawsze".



Papież odwiedził dzieci z tego oddziału w marcu, gdy był kilka dni w szpitalu z powodu zapalenia płuc.



W trzecim dniu pobytu w szpitalu po operacji stan papieża stopniowo poprawia się, a rekonwalescencja przebiega dobrze - poinformował Watykan w południe.