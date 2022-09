"Potworność" - tak papież Franciszek nazwał nadużycia seksualne dokonywane przez przedstawicieli Kościoła. W wywiadzie dla stacji telewizyjnej Tvi/CNN Portugal stwierdził, że celibat nie jest przyczyną wykorzystywania.

Papież Franciszek / VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

Ksiądz nie może być dalej księdzem, jeśli jest molestatorem. Nie może. Bo albo jest chory, albo przestępcą, nie wiem. Ksiądz jest po to, by prowadzić ludzi do Boga, a nie po to, by niszczyć ludzi w imię Boga- oświadczył Franciszek.

Następnie zaznaczył: "Zerowa tolerancja. I tak musi być dalej" dodając, iż "nadal ukrywane są nadużycia w rodzinach".

Nie pamiętam odsetka, ale myślę, że od 42 do 46 procent nadużyć ma miejsce w rodzinie czy w dzielnicy. I to się ukrywa- mówił papież. Jego zdaniem panuje generalna "kultura nadużyć".

Odnosząc się do przypadków nadużyć w Kościele, ocenił: "Ale nawet jeśli jest to 1 procent, to jest to potworność". To wszystko istnieje- dodał.

Jestem odpowiedzialny za to, aby to się znowu nie powtórzyło- podkreślił papież. Zadeklarował, że "idziemy z tym walczyć".

Komentując opinie, że to celibat jest przyczyną nadużyć, Franciszek powiedział: "To nie celibat. Nadużycia to coś destrukcyjnego, po ludzku diabolicznego. W rodzinach nie ma celibatu i też do tego dochodzi".

To po prostu potworność mężczyzny czy kobiety z Kościoła, którzy są psychicznie chorzy albo nikczemni i wykorzystują swoją pozycję dla osobistej satysfakcji. To jest diaboliczne- oświadczył papież.

Wyznał: "Cierpię z powodu przypadków nadużyć, które były przede mną; cierpię, ale trzeba im stawić czoła".

Co z wizytą w Kijowie?

W tym samym wywiadzie Franciszek wyjaśnił, że lekarz zabronił mu na razie podróży do Kijowa albo do Moskwy, gdzie też chciałby pojechać. Powodem jest odnowienie się dolegliwości kolana po wizycie w Kanadzie.

Zapewnił zarazem, że robi wszystko, co może, by przyczynić się do zakończenia wojny w Ukrainie. Zaznaczył, że jest w kontakcie nie tylko z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, ale i ze stroną rosyjską.

Wizyta jest w powietrzu. Jeszcze nie wiem - dodał. Zobaczymy- przekazał w wywiadzie nagranym 11 sierpnia. Wykluczył możliwość takiej podróży przed wizytą w Kazachstanie w dniach 13-15 września.

W rozmowie z portugalską stacją odniósł się także do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Lizbonie w przyszłym roku.

Mówiąc o swojej obecności, powiedział z uśmiechem: "Myślę o tym, by pojechać. Papież pojedzie. Albo Franciszek, albo Jan XXIV, ale papież pojedzie". Na uwagę, że Portugalczycy chcą, aby był to on, odparł: "Co Bóg zechce".