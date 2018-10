Święty Jan Paweł II "pozostawił niezatarty ślad w Kościele i społeczeństwie"- napisał papież Franciszek w przesłaniu do włoskiej diecezji Alba w Piemoncie , która zorganizowała obchody 40. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły. Przypada ona 16 października.

W rozpowszechnionym w sobotę liście Franciszek podkreślił: "Pragnę wyrazić uznanie dla inicjatyw kulturalnych i duszpasterskich, przygotowanych przez diecezję w Albie w celu upamiętnienia nauczania i wzoru życia świętego papieża".

Franciszek wyraził nadzieję, że wspomnienie Jana Pawła II rozbudzi pragnienie naśladowania jego cnót i żarliwego oddania się na służbę Ewangelii.

"Niech ponowne odkrycie świadectwa wierności Bogu i miłości do człowieka mojego czcigodnego poprzednika zachęci wszystkich, zwłaszcza młodych, do tego, by otworzyli na oścież drzwi Chrystusowi na rzecz wielkodusznego zaangażowania dla pokoju, braterstwa i solidarności"- dodał papież.